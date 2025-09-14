«Мы сделали это, малыш!» Теренс Кроуфорд показал фото с пятью чемпионскими поясами

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал Теренс Кроуфорд поделился на своей странице в социальной сети фотографией с чемпионскими поясами после поединка с мексиканской звездой Саулем Альваресом. На снимке Кроуфорд демонстрирует все завоёванные титулы, отмечая исторический для себя момент.

Фото: Из личного архива Теренса Кроуфорда

«Мы сделали это, малыш! История написана сегодня — трёхкратный абсолютный чемпион!» — написал спортсмен под публикацией, поблагодарив организаторов боя и фанатов за поддержку.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).