Бой Альвареса и Кроуфорда занял третье место по продажам билетов в истории бокса

Бой между Саулем «Канело» Альваресом и Теренсом Кроуфордом стал третьим по кассовым сборам в истории бокса, собрав $ 47,2 млн с продажи билетов.

Рекордное первое место по кассовым сборам удерживает бой Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо 2015 года с $ 72,2 млн. На втором месте бой Мейвезера с Конором Макгрегором 2017 года, который принёс $ 55,4 млн.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).