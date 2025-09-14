Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд — о победе над Канело: все говорили, что до этого я побеждал слабых. Что теперь?

Кроуфорд — о победе над Канело: все говорили, что до этого я побеждал слабых. Что теперь?
Комментарии

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд обратился к своим критикам после победы над Саулем «Канело» Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Первые три раунда я чувствовал, что у меня всё под контролем, и именно он пытался оценить меня. Честно говоря, когда я ставлю перед собой цель и знаю, на что способен, для меня это не удивительно. Это было неожиданностью для вас, потому что вы не верили в меня, но я знал, что смогу это сделать. Мне просто нужна была возможность. Они говорят, что я побеждал до этого только слабых бойцов, что теперь они могут сказать?» — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

Материалы по теме
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Переиграл и уничтожил. Кроуфорд разобрал Канело, став абсолютным чемпионом мира!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android