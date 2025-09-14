Кроуфорд — о победе над Канело: все говорили, что до этого я побеждал слабых. Что теперь?

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд обратился к своим критикам после победы над Саулем «Канело» Альваресом.

«Первые три раунда я чувствовал, что у меня всё под контролем, и именно он пытался оценить меня. Честно говоря, когда я ставлю перед собой цель и знаю, на что способен, для меня это не удивительно. Это было неожиданностью для вас, потому что вы не верили в меня, но я знал, что смогу это сделать. Мне просто нужна была возможность. Они говорят, что я побеждал до этого только слабых бойцов, что теперь они могут сказать?» — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.