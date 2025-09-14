Стали известны бонусы турнира UFC Fight Night 259

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, чьё выступление и какие поединки были признаны лучшими на турнире UFC Fight Night 259, который состоялся в ночь на 14 сентября в Сан-Антонио, США.

Лучший бой и выступления турнира UFC Fight Night 259. Бонус — $ 50 тыс.

Лучшим поединком было признано сражение двух бразильцев — Диего Лопеса и Жана Силвы. Лучшие выступления продемонстрировали Диего Лопес, одержавший победу техническим нокаутом над Силвой, и мексиканец Сантьяго Луна, который нокаутировал вьетнамца Куанг Ле.

Для Лопеса эта победа стала 24-й в профессиональной карьере.