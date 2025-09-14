Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 259 — бонусы турнира

Стали известны бонусы турнира UFC Fight Night 259
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о том, чьё выступление и какие поединки были признаны лучшими на турнире UFC Fight Night 259, который состоялся в ночь на 14 сентября в Сан-Антонио, США.

Лучший бой и выступления турнира UFC Fight Night 259. Бонус — $ 50 тыс.

Лучшим поединком было признано сражение двух бразильцев — Диего Лопеса и Жана Силвы. Лучшие выступления продемонстрировали Диего Лопес, одержавший победу техническим нокаутом над Силвой, и мексиканец Сантьяго Луна, который нокаутировал вьетнамца Куанг Ле.

Для Лопеса эта победа стала 24-й в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Последний «Боевой ботаник» пал. Жан Силва угодил под каток Диего Лопеса
Последний «Боевой ботаник» пал. Жан Силва угодил под каток Диего Лопеса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android