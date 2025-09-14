Скидки
Бокс/ММА

Судейские записки поединка Теренс Кроуфорд — Сауль Канело Альварес

Опубликованы судейские записки боя Теренс Кроуфорд — Сауль «Канело» Альварес
В социальных сетях появились судейские записки с поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и не знающим поражений представителем США Теренсом Кроуфордом, в котором американец единогласным решением судей одержал победу.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Фото: Скриншот из социальных сетей

Стоит отметить, что судьи единогласно отдали в зачёт мексиканскому звёздному атлету второй и восьмой раунды. Пятый и десятый отрезки Канело забрал раздельным решением.

По итогам 12 раундов поединок завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113). Для Теренса эта победа стала 42-й в профессиональной карьере.

