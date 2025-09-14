Опубликованы судейские записки боя Теренс Кроуфорд — Сауль «Канело» Альварес

В социальных сетях появились судейские записки с поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и не знающим поражений представителем США Теренсом Кроуфордом, в котором американец единогласным решением судей одержал победу.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Стоит отметить, что судьи единогласно отдали в зачёт мексиканскому звёздному атлету второй и восьмой раунды. Пятый и десятый отрезки Канело забрал раздельным решением.

По итогам 12 раундов поединок завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113). Для Теренса эта победа стала 42-й в профессиональной карьере.