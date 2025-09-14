Канело заявил, что Кроуфорд гораздо сильнее Мейвезера

Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес после поражения от 37-летнего непобеждённого американского боксёра Теренса Кроуфорда в Лас-Вегасе заявил, что считает американца сильнее чемпиона мира в полусреднем весе Флойда Мейвезера.

«Я думаю, что он гораздо сильнее Флойда Мейвезера», — приводит слова Альвареса Daily Mail со ссылкой на пресс-конференцию.

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира, прошедшем в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113).