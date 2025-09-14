Скидки
Халидов объяснил, почему Кроуфорда нельзя ставить в один ряд с Али и Тайсоном

Халидов объяснил, почему Кроуфорда нельзя ставить в один ряд с Али и Тайсоном
Российский тяжеловес Мурад Халидов прокомментировал победу Теренса Кроуфорда единогласным решением в поединке против Сауля Альвареса за абсолютное чемпионство во втором среднем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Думаю, теперь ни у кого не осталось вопросов, кто лучший боксёр мира на данном этапе. Кроуфорд просто монстр в хорошем смысле. Я ждал его победы, но он смог меня удивить. Настолько уверенно это было. Просто великолепное выступление от Теренса, только лишь подтверждающее его статус. Я восхищён этим парнем. Можем ли мы считать его величайшим боксёром?

Наверное, по спортивным принципам мы уже точно можем его поставить в один ряд с Тайсоном, Али и так далее. Но всё же в контексте величайшего важен не только спорт. Влияние на целые поколения сделало тех боксёров величайшими. Поэтому позволю себе сказать, что нет. Но в любом случае это один из сильнейших боксёров за всю историю», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

