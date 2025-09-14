Скидки
Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британский боксёр Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет, сообщило британское издание Daily Mail.

Тело легендарного британского боксёра было обнаружено утром 14 сентября в его доме в Большом Манчестере, где в данный момент полиция проводит расследование случившегося.

«Сегодня в 6:45 утра один из жителей вызвал полицейских на Теймсайд, где было обнаружено тело 46-летнего мужчины. В данный момент считается, что никаких подозрений о насильственной смерти нет», — приводит издание слова представителя полиции Большого Манчестера.

Несколькими неделями ранее Хаттон заявил о своём желании вернуться на ринг.

