Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британский боксёр Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет, сообщило британское издание Daily Mail.

Тело легендарного британского боксёра было обнаружено утром 14 сентября в его доме в Большом Манчестере, где в данный момент полиция проводит расследование случившегося.

«Сегодня в 6:45 утра один из жителей вызвал полицейских на Теймсайд, где было обнаружено тело 46-летнего мужчины. В данный момент считается, что никаких подозрений о насильственной смерти нет», — приводит издание слова представителя полиции Большого Манчестера.

Несколькими неделями ранее Хаттон заявил о своём желании вернуться на ринг.