Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев — результаты поединка 14 сентября

Иноуэ единогласным решением победил Ахмадалиева и защитил абсолютное чемпионство
Комментарии

В воскресенье, 14 сентября, в Японии на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» состоялся боксёрский поединок, в котором абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ провёл защиту титула в поединке с обязательным претендентом по линии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (Узбекистан).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 14:06 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Муроджон Ахмадалиев

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой японского звёздного атлета единогласным судейским решением. Один арбитр отдал три раунда Муроджону, двое — по два раунда.

На данный момент Иноуэ располагается на третьей строчке в рейтинге P4P от журнала The Ring: впереди только Александр Усик и Теренс Кроуфорд.

Материалы по теме
Иноуэ — Ахмадалиев: этого Монстра не остановить! Наоя снова не оставил сопернику ни шанса
Live
Иноуэ — Ахмадалиев: этого Монстра не остановить! Наоя снова не оставил сопернику ни шанса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android