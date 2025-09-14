Иноуэ единогласным решением победил Ахмадалиева и защитил абсолютное чемпионство

В воскресенье, 14 сентября, в Японии на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» состоялся боксёрский поединок, в котором абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ провёл защиту титула в поединке с обязательным претендентом по линии WBA Муроджоном Ахмадалиевым (Узбекистан).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой японского звёздного атлета единогласным судейским решением. Один арбитр отдал три раунда Муроджону, двое — по два раунда.

На данный момент Иноуэ располагается на третьей строчке в рейтинге P4P от журнала The Ring: впереди только Александр Усик и Теренс Кроуфорд.