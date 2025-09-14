Наоя Иноуэ одержал 31-ю победу в карьере

32-летний непобеждённый японский боксёр-профессионал Наоя Иноуэ, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей, легчайшей и второй легчайшей весовых категориях, одержал свою 31-ю победу в карьере на турнире 14 сентября.

В поединке на японской «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» Наоя вышел на ринг против уроженца Узбекистана Муроджона Ахмадалиева. Их сражение продлилось все 12 раундов, а победа досталась японцу единогласным решением судей, став 31-й для него.

Свой дебютный выигранный поединок Иноуэ записал в актив 2 октября 2012 года, одолев филиппинца Крисона Омаяо. Стоит отметить, что 26 поединков Наоя проводил у себя на родине в Японии. Предпоследнюю победу, над Рамоном Карденасом, японец одержал в США.