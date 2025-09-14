Бетербиев — о победе Кроуфорда над Альваресом: выдающееся достижение

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал победу 37-летнего американского атлета, абсолютного чемпиона в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Поздравляю Теренса Кроуфорда с большой победой. Войти в историю как первый боксёр, ставший абсолютным чемпионом в трёх дивизионах, – это по-настоящему выдающееся достижение. Такой результат даётся только трудом и характером. Спасибо Его Превосходительству Турки Аль аш-Шейху. Благодаря его работе бокс дарит нам именно такие вечера. Мы с вами видим, как рождается история», – написал Бетербиев в своём телеграм-канале.