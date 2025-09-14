Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев — о победе Кроуфорда над Альваресом: выдающееся достижение

Бетербиев — о победе Кроуфорда над Альваресом: выдающееся достижение
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал победу 37-летнего американского атлета, абсолютного чемпиона в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Поздравляю Теренса Кроуфорда с большой победой. Войти в историю как первый боксёр, ставший абсолютным чемпионом в трёх дивизионах, – это по-настоящему выдающееся достижение. Такой результат даётся только трудом и характером. Спасибо Его Превосходительству Турки Аль аш-Шейху. Благодаря его работе бокс дарит нам именно такие вечера. Мы с вами видим, как рождается история», – написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
История переписана. Выступление Кроуфорда против Канело — восторг
История переписана. Выступление Кроуфорда против Канело — восторг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android