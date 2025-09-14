Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ в пятый раз защитил абсолютное чемпионство во втором легчайшем весе

Наоя Иноуэ в пятый раз защитил абсолютное чемпионство во втором легчайшем весе
Комментарии

32-летний непобеждённый японский боксёр-профессионал Наоя Иноуэ, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей, легчайшей и второй легчайшей весовых категориях, в пятый раз защитил абсолютное чемпионство во втором легчайшем весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 14:06 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Муроджон Ахмадалиев

Иноуэ в поединке 14 сентября у себя на родине единогласным решением одолел представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева.

Свою первую защиту абсолютного чемпионства Наоя провёл 26 декабря 2023 года на «Ариакэ Арена» в Японии в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом, одолев его нокаутом. 6 мая 2024-го Иноуэ отправил в технический нокаут мексиканца Луиса Нери, второй раз защитив титул. В третьем поединке он одолел техническим нокаутом Е Чун Кима, а в четвёртом — Рамона Карденаса.

Материалы по теме
Ахмадалиев нарвался на Монстра. Мастер-класс от Иноуэ
Ахмадалиев нарвался на Монстра. Мастер-класс от Иноуэ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android