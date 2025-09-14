Наоя Иноуэ в пятый раз защитил абсолютное чемпионство во втором легчайшем весе

32-летний непобеждённый японский боксёр-профессионал Наоя Иноуэ, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей, легчайшей и второй легчайшей весовых категориях, в пятый раз защитил абсолютное чемпионство во втором легчайшем весе.

Иноуэ в поединке 14 сентября у себя на родине единогласным решением одолел представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева.

Свою первую защиту абсолютного чемпионства Наоя провёл 26 декабря 2023 года на «Ариакэ Арена» в Японии в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом, одолев его нокаутом. 6 мая 2024-го Иноуэ отправил в технический нокаут мексиканца Луиса Нери, второй раз защитив титул. В третьем поединке он одолел техническим нокаутом Е Чун Кима, а в четвёртом — Рамона Карденаса.