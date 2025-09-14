Скидки
Кроуфорд: понял, что могу победить Альвареса, когда он подписал контракт!

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд отреагировал на свою победу над Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Когда я понял, что могу победить его? Когда он подписал контракт! Канело не такой крепкий парень. Он — мелкий парень в большом весе. Я немного выше его ростом, мои руки длиннее, но его корпус немного шире. В конце боя он был расстроен, это ясно. То, что он пытался сделать, не сработало.

Мы не должны ничего отнимать у него, он был готов на 1000%, но сегодня я был лучшим. Я не говорю, что это был лёгкий вечер, это далеко не так. У вас могло сложиться такое впечатление, но он находится на вершине списка противников», — сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

