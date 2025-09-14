«Покойся с миром». Макгрегор отреагировал на смерть Хаттона

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на смерть бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях британского боксёра Рикки Хаттона.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

«Покойся с миром, Рикки Хаттон», — подписал совместную фотографию с легендарным боксёром Макгрегор.

Хаттон — бывший чемпион мира в первой полусредней по версии IBF (2005 и 2007); WBA, (2005), IBO (2007), полусредней по версии WBA, (2006), IBO (2009). Свой последний поединок провёл 24 ноября 2012 года с Вячеславом Сенченко, уступив нокаутом. В 2009-м, в своём предпоследнем бою, проиграл нокаутом Мэнни Пакьяо.