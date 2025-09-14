Фото: Кроуфорд вернул пояса Канело Альваресу после поединка

37-летний новоиспечённый абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76.2 кг) американец Теренс Кроуфорд встретился со своим 35-летним противником, именитым мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, после поединка и отдал тому чемпионские пояса, которые ранее принадлежали ему.

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано аккаунтом Championship Rounds в X

Теренс и Сауль провели бой сегодня, 14 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.