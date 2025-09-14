32-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ одержал 26-ю победу в титульных боях, взяв верх в поединке с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым. Их встреча состоялась сегодня, 14 сентября, на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое (Япония) и завершилась победой Иноуэ единогласным решением судей.

Наоя также является бывшим абсолютным чемпионом в легчайшем и первом наилегчайшем весе. В качестве профессионального боксёра японец дебютировал в ринге в октябре 2012 года. Имеет на своём счету 31 победу, из которых 27 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.