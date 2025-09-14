Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ одержал 26-ю победу в титульных боях

Наоя Иноуэ одержал 26-ю победу в титульных боях
Комментарии

32-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ одержал 26-ю победу в титульных боях, взяв верх в поединке с представителем Узбекистана Муроджоном Ахмадалиевым. Их встреча состоялась сегодня, 14 сентября, на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое (Япония) и завершилась победой Иноуэ единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 14:06 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Муроджон Ахмадалиев

Наоя также является бывшим абсолютным чемпионом в легчайшем и первом наилегчайшем весе. В качестве профессионального боксёра японец дебютировал в ринге в октябре 2012 года. Имеет на своём счету 31 победу, из которых 27 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

Материалы по теме
Ахмадалиев нарвался на Монстра. Мастер-класс от Иноуэ
Ахмадалиев нарвался на Монстра. Мастер-класс от Иноуэ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android