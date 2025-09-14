Скидки
Наоя Иноуэ впервые с 2019 года одержал победу решением судей

Наоя Иноуэ впервые с 2019 года одержал победу решением судей
Комментарии

32-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ, победив сегодня на «Аити Интернешнл — Ай-Джи Арене» в Нагое (Япония) единогласным решением судей представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева, впервые с 2019 года взял верх над соперником не досрочно.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Муроджон Ахмадалиев
14 сентября 2025, воскресенье. 14:06 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Муроджон Ахмадалиев

Последним, кого Наоя побеждал решением судей, был филиппинский боксёр Нони́то Донэйра. Их встреча состоялась 7 ноября 2019 года на «Сайтам Супер Арене» в Японии. Наоя победил Нонито единогласным решением судей (116-111, 114-113, 117-109). Таким образом, Иноуэ завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе. После этого японский боксёр одержал 11 досрочных побед.

Ахмадалиев нарвался на Монстра. Мастер-класс от Иноуэ
Ахмадалиев нарвался на Монстра. Мастер-класс от Иноуэ
