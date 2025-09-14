«Меня били сильнее». Кроуфорд высказался о мощи удара Канело

37-летний новоиспечённый абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Теренс Кроуфорд оценил удары 35-летнего именитого мексиканца Сауля Альвареса, более известного как Канело. Их бой состоялся сегодня, 14 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей.

«Его удары были не такими сильными, как я ожидал. Меня били сильнее», — сказал Кроуфорд в интервью после поединка.

Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.