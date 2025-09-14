Флойд Мейвезер заработал более $ 50 тыс., поставив на победу Кроуфорда в бою с Канело

48-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (вторая полулёгкая, лёгкая, первая полусредняя, полусредняя и средняя) американец Флойд Мейвезер-младший заработал $ 74 тыс., поставив $ 50 тыс. на победу соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело.

Фото: Из личного архива Мейвезера-младшего

Теренс и Сауль провели бой сегодня, 14 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.