Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль «Канело» Альварес впервые с 2018 года не является чемпионом мира по боксу

Сауль «Канело» Альварес впервые с 2018 года не является чемпионом мира по боксу
Комментарии

35-летний именитый мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, проиграв сегодня единогласным решением судей непобеждённому американцу Теренсу Кроуфорду, впервые с 2018 года не является чемпионом мира по боксу.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

В 2018 году Канело добровольно оставил чемпионские титулы в среднем весе, чтобы подняться во второй средний вес для проведения боя за пояс WBA против британца Майкла «Рокки» Филдинга. Сауль тогда победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Теренс и Сауль провели бой в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда. Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.

Материалы по теме
История переписана. Выступление Кроуфорда против Канело — восторг
История переписана. Выступление Кроуфорда против Канело — восторг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android