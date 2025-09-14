Сауль «Канело» Альварес впервые с 2018 года не является чемпионом мира по боксу

35-летний именитый мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, проиграв сегодня единогласным решением судей непобеждённому американцу Теренсу Кроуфорду, впервые с 2018 года не является чемпионом мира по боксу.

В 2018 году Канело добровольно оставил чемпионские титулы в среднем весе, чтобы подняться во второй средний вес для проведения боя за пояс WBA против британца Майкла «Рокки» Филдинга. Сауль тогда победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Теренс и Сауль провели бой в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда. Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.