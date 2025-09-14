«Ты легенда!» Шакур Стивенсон выразил уважение Канело за решение драться с Кроуфордом

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC американец Шакур Стивенсон выразил уважение 35-летнему мексиканцу Саулю Альваресу, более известному как Канело, за решение провести поединок с 37-летним соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Моё уважение Канело. В спорте полно мягкотелых парней, которые испугались драться против сильных соперников. Приветствую тебя, чемпион. Ты не побоялся поставить на кон всё. Ты легенда!» — написал Стивенсон на своей странице в социальной сети Х.

Теренс и Сауль провели бой сегодня, 14 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.