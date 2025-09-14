Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты легенда!» Шакур Стивенсон выразил уважение Канело за решение драться с Кроуфордом

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC американец Шакур Стивенсон выразил уважение 35-летнему мексиканцу Саулю Альваресу, более известному как Канело, за решение провести поединок с 37-летним соотечественником Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Моё уважение Канело. В спорте полно мягкотелых парней, которые испугались драться против сильных соперников. Приветствую тебя, чемпион. Ты не побоялся поставить на кон всё. Ты легенда!» — написал Стивенсон на своей странице в социальной сети Х.

Теренс и Сауль провели бой сегодня, 14 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.

