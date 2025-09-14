Девин Хейни отреагировал на победу Кроуфорда в бою с Канело

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе американец Девин Хейни отреагировал на победу 37-летнего непобеждённого соотечественника Теренса Кроуфорда в бою с 35-летним именитым мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело.

«Теренс, чёрт возьми, легенда», — написал Хейни на своей странице в социальной сети Х.

Теренс и Сауль провели бой сегодня, 14 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.