Бой Канело — Кроуфорд побил рекорд посещаемости на стадионе в Лас-Вегасе

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил на своей странице в социальной сети Х, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело, посетили 70 482 человека, что стало рекордным показателем для арены «Эллиджент Стэдиум», где состоялся бой.

Теренс и Сауль провели бой сегодня, 14 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.