Усик прокомментировал смерть Рикки Хаттона

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на смерть 46-летнего бывшего чемпиона мира в первой полусредней и полусредней весовых категориях британца Рикки Хаттона.

«Покойся с миром, легенда», — написал Усик на своей странице в социальной сети.

Причина смерти британца на данный момент пока неизвестна. Ричард Джон «Рикки» Хаттон выступал на профессиональном уровне с сентября 1997 по ноябрь 2012 года. Представитель Манчестера имел в своём рекорде 45 побед, из которых 32 были одержаны досрочно, и три поражения. Рикки дрался в правосторонней стойке.

