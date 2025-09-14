Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Научу тебя танцевать мариачи на ринге». Топурия бросил вызов Кроуфорду

«Научу тебя танцевать мариачи на ринге». Топурия бросил вызов Кроуфорду
Комментарии

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия бросил вызов 37-летнему абсолютному чемпиону мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) американцу Теренсу Кроуфорду.

«Сначала он называет меня пьяным, а потом выходит под мою песню (Теренс вышел на бой против Альвареса под музыкальную композицию «Canción del Mariachi», под которую традиционно выходит Топурия. — Прим. «Чемпионата»). Кроуфорд, когда захочешь, я научу тебя танцевать мариачи на ринге. И, Канело, я приберегу для тебя раунд после него», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Чемпион UFC Илия Топурия отреагировал на колкость Теренса Кроуфорда в свой адрес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android