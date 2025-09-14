«Научу тебя танцевать мариачи на ринге». Топурия бросил вызов Кроуфорду

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия бросил вызов 37-летнему абсолютному чемпиону мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) американцу Теренсу Кроуфорду.

«Сначала он называет меня пьяным, а потом выходит под мою песню (Теренс вышел на бой против Альвареса под музыкальную композицию «Canción del Mariachi», под которую традиционно выходит Топурия. — Прим. «Чемпионата»). Кроуфорд, когда захочешь, я научу тебя танцевать мариачи на ринге. И, Канело, я приберегу для тебя раунд после него», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.