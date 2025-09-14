Скидки
«Жду имя и дату». Мовсар Евлоев сообщил, что выздоровел и готов принять бой

«Жду имя и дату». Мовсар Евлоев сообщил, что выздоровел и готов принять бой
Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев сообщил о своей готовности вернуться в октагон, отметив, что более не имеет проблем со здоровьем.

«Я уже в строю, жду имя и дату. Готов доказать, что у полулёгкого дивизиона нет шансов», — написал Евлоев на своей странице в социальной сети.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Ранее Менеджер Евлоева назвал сроки следующего боя россиянина в UFC.

