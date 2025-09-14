Скидки
«Теренс теперь среди богов бокса». Тони Беллью — о победе Кроуфорда в бою с Канело

42-летний бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе британец Тони Беллью высказался о выступлении 37-летнего непобеждённого американца Теренса Кроуфорда в бою с 35-летним именитым мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Это было великолепно! Когда мы впервые заговорили об этом поединке, надо мной смеялись из-за того, что я выбрал победителем именно Теренса! Люди говорили, что он скучный. Но в чистом боксе и в стремлении к совершенству нет ничего скучного! Его план на игру был точен, и Кроуфорд показал себя с исключительной стороны! Теперь он среди богов бокса!» — написал Беллью на своей странице в социальной сети Х.

Теренс и Сауль провели бой 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг).

