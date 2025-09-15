Скидки
Топурия: меня бесит, что боксёры пытаются принизить бойцов MMA. Пусть подерутся в клетке

Топурия: меня бесит, что боксёры пытаются принизить бойцов MMA. Пусть подерутся в клетке
Аудио-версия:
28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия вновь заявил о готовности провести бой с 37-летним абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) американцем Теренсом Кроуфордом. Матадор также выразил недовольство поведением некоторых боксёров.

«Не могу ничего сказать про слова Кроуфорда [который назвал меня пьяным]. Если он захочет проверить себя, свою технику и навыки, то я здесь, чтобы показать ему, на что способен.

Однако меня беспокоит то, что в последнее время многие боксёры выходят на ринг, вмешиваются в нашу игру, критикуют нас и пытаются принизить. На самом деле, многие бойцы ММА пытались заняться боксом, чтобы проверить свои навыки в этом виде спорта. А вот боксёры много говорят, но при этом даже не пытаются выйти в клетку. Пусть попробуют», — приводит слова Топурии портал Sports Illustrated.

