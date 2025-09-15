Конор Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Ирландии

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента Ирландии.

«Ирландский народ, ирландские друзья,

Недавно я объявил о своих искренних намерениях баллотироваться на пост президента Ирландии.

Я очень увлеченный гэл и очень горжусь нашей страной. Я продемонстрировал этот боевой ирландский дух на мировой арене и по праву занял первое место в турнирной таблице.

Я был по-настоящему польщен поддержкой и ободрением, которые я получил, проводя разъяснительную работу на нашем великом островном собрании и общаясь с «забытыми ирландцами», которые чувствовали себя покинутыми и игнорируемыми политиками истеблишмента.

В прошлую среду я посетил Нью-Йорк, дом многих ирландцев, которые следовали своим мечтам в погоне за счастьем, чтобы по праву почтить память трагических терактов 11 сентября и обсудить с администрацией США мои устремления в отношении Ирландии. Я остаюсь в Америке и буду присутствовать на предстоящих непредвиденных встречах, которые приведут к созданию рабочих мест в Ирландии.

Ирландия радикально изменилась за последние годы, однако она ограничена смирительной рубашкой устаревшей Конституции, которая избирательно поддерживается основными парламентскими партиями и используется для предотвращения проведения подлинно демократических президентских выборов, а не для того, чтобы гарантировать, что в избирательном бюллетене могут быть выбраны только кандидаты, одобренные истеблишментом.

Этот дефицит демократии вопреки воле ирландского народа теперь был успешно увеличен благодаря моему выражению заинтересованности. За очень короткий период я стал катализатором мобилизации на позитивные перемены в Ирландии, выступая против злонамеренной политической охоты на ведьм, сотрудничающей с ведущими СМИ, которые распространяют фейковые новости.

В настоящее время существует очень заметное и громкое движение ирландских патриотов, возвращающихся к нашим культурным и историческим истокам, стремящихся сохранить и защитить наш образ жизни как ирландцев – я приветствую вас. Течение изменилось, и его невозможно остановить!

После тщательного обдумывания и консультаций со своей семьёй я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было нелегкое решение, но на данный момент оно является правильным.

Хотя я не буду участвовать в этих выборах, моя приверженность Ирландии на этом не заканчивается.

Я буду продолжать служить своему народу, используя свою международную платформу для продвижения ирландских интересов за рубежом, укреплять наши экономические возможности и выступать за прозрачность и ответственность в общественной жизни внутри страны.

Эта кампания положила начало важному разговору о демократии в Ирландии, о том, кто будет баллотироваться, кто будет выбирать и как мы можем гарантировать, что президентство действительно принадлежит народу. Этот разговор не закончится с моим уходом. Волна перемен началась, и её не повернуть вспять.

Это мое первое участие в политической жизни, и, хотя я решил отказаться от участия в этом туре, достигнут значительный прогресс.

Я хочу заверить народ Ирландии, что это не будут мои последние выборы. В будущем вы увидите, как я снова буду вести агитацию, бороться за ваши права и представлять интересы нашей страны.

Это не конец, а начало моего пути. Мной движет стремление улучшать жизнь, защищать права и служить ирландскому народу с преданностью и честностью.

Я продолжу служить своему народу на мировой арене, отстаивая интересы Ирландии в социальном и экономическом плане – в этом нет никаких сомнений.

Это марафон. Это не спринт!

Давайте идти вместе!

Всегда ваш, Конор Макгрегор», — написал Макгрегор в социальной сети X.

