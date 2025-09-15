Претендент на титул чемпиона мира по боксу покинул ринг на носилках

27-летний японский боксёр Юни Такада покинул ринг на носилках в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в категории до 45 кг. Об этом информирует BoxingScene.

Его соперником был соотечественник Рюсэи Мацумото. Их бой прошёл в минувшее воскресенье в Нагое (Япония). В пятом раунде боксёры столкнулись головами, после чего Такада упал, а его лицо было в крови. Врачи унесли Такаду на носилках и оказали ему первую помощь. Судьи, в свою очередь, присудили победу Мацумото.

Юни выступает на профессиональном уровне с августа 2015 года. В своём рекорде Такада имеет 16 побед, из которых шесть были одержаны досрочно, девять поражений, а три боя были признаны ничьей.