Топурия исключил Царукяна, Гэтжи и Пимблетта из числа соперников

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия высказался о своём возвращении в октагон, а также поделился мыслями насчёт своего следующего соперника. Матадор отметил, что пока он не владеет какой-то конкретной информацией.

«Понятияю не имею, когда буду защищать свой титул. Говоря откровенно, мы находимся на стадии переговоров с UFC, корректируем график на оставшуюся часть года, поэтому не могу дать конкретный ответ. С кем буду драться из тройки Царукян, Пимблетт Гэтжи? На данный момент ни с одним из них», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.