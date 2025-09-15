Скидки
Экс-чемпион мира: Кроуфорд побил бы Флойда Мейвезера

Экс-чемпион мира: Кроуфорд побил бы Флойда Мейвезера
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Тимоти Брэдли прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Возможно, мы в последний раз видели нашу легенду. Лучший боец своего поколения. Я говорил вам, Кроуфорд побил бы Флойда Мейвезера. И вы все не верили мне! А теперь вы мне верите?! Я говорил, давно. Послушайте, я знаю, каким я был бойцом, и Кроуфорд — в тысячу раз лучше! Один из величайших бойцов в истории. И я говорил это», — завил Брэдли на своём YouTube-канале.

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда:

