Экс-чемпион мира: Кроуфорд побил бы Флойда Мейвезера

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Тимоти Брэдли прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Возможно, мы в последний раз видели нашу легенду. Лучший боец своего поколения. Я говорил вам, Кроуфорд побил бы Флойда Мейвезера. И вы все не верили мне! А теперь вы мне верите?! Я говорил, давно. Послушайте, я знаю, каким я был бойцом, и Кроуфорд — в тысячу раз лучше! Один из величайших бойцов в истории. И я говорил это», — завил Брэдли на своём YouTube-канале.

Материалы по теме Канело заявил, что Кроуфорд гораздо сильнее Мейвезера

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда: