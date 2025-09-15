Сауль Альварес опубликовал пост после поражения от Теренса Кроуфорда
Поделиться
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес прокомментировал поражение в поединке с американцем Теренсом Кроуфордом, состоявшемся 14 сентября в Лас-Вегасе (США).
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд
«Очень горжусь всем, чего достиг. Всегда хочется побеждать, но я принимаю это поражение со смирением и готовностью вынести урок.
Очень благодарен моей команде за все жертвы, что мы принесли за эти годы. Я уже победил, потому что у меня есть моя семья и миллионы болельщиков, которые никогда не переставали меня поддерживать. Да здравствует Мексика!» — написал Альварес в социальной сети X (ранее Twitter).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
11:26
-
11:24
-
10:48
-
10:34
-
10:06
-
09:49
-
09:28
-
08:30
-
08:19
-
00:31
- 14 сентября 2025
-
23:33
-
22:09
-
21:35
-
20:21
-
20:09
-
19:27
-
19:10
-
18:43
-
18:24
-
18:12
-
17:33
-
17:23
-
17:14
-
16:59
-
16:38
-
16:19
-
15:57
-
15:32
-
15:17
-
15:06
-
14:53
-
14:44
-
14:22
-
14:06
-
14:01