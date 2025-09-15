Скидки
Сауль Альварес опубликовал пост после поражения от Теренса Кроуфорда

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес прокомментировал поражение в поединке с американцем Теренсом Кроуфордом, состоявшемся 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Очень горжусь всем, чего достиг. Всегда хочется побеждать, но я принимаю это поражение со смирением и готовностью вынести урок.

Очень благодарен моей команде за все жертвы, что мы принесли за эти годы. Я уже победил, потому что у меня есть моя семья и миллионы болельщиков, которые никогда не переставали меня поддерживать. Да здравствует Мексика!» — написал Альварес в социальной сети X (ранее Twitter).

