Сауль Альварес опубликовал пост после поражения от Теренса Кроуфорда

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес прокомментировал поражение в поединке с американцем Теренсом Кроуфордом, состоявшемся 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Очень горжусь всем, чего достиг. Всегда хочется побеждать, но я принимаю это поражение со смирением и готовностью вынести урок.

Очень благодарен моей команде за все жертвы, что мы принесли за эти годы. Я уже победил, потому что у меня есть моя семья и миллионы болельщиков, которые никогда не переставали меня поддерживать. Да здравствует Мексика!» — написал Альварес в социальной сети X (ранее Twitter).