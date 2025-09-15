Турки Аль аш-Шейх намекнул, кто может стать следующим соперником Кроуфорда

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх намекнул, что хотел бы увидеть поединок между 37-летним абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом и 28-летним обладателем титула WBC в полутяжёлом весе мексиканцем Дэвидом Бенавидесом.

«Может ли Дэвид Бенавидес спуститься во второй средний вес?» — написал Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети Х.

В воскресенье, 14 сентября, Теренс подрался с именитым мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.