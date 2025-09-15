Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз заявил о желании подраться с Кроуфордом

Нейт Диаз заявил о желании подраться с Кроуфордом
Комментарии

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз заявил о желании подраться с 37-летним абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд — следующий», — написал Диаз на своей странице в социальной сети Х.

В воскресенье, 14 сентября, Теренс подрался с именитым мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) и сохранил статус непобеждённого боксёра.

Материалы по теме
История переписана. Выступление Кроуфорда против Канело — восторг
История переписана. Выступление Кроуфорда против Канело — восторг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android