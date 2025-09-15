Нейт Диаз заявил о желании подраться с Кроуфордом

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз заявил о желании подраться с 37-летним абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд — следующий», — написал Диаз на своей странице в социальной сети Х.

В воскресенье, 14 сентября, Теренс подрался с именитым мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) и сохранил статус непобеждённого боксёра.