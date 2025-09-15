Теофимо Лопес отреагировал на победу Кроуфорда в бою с Канело
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд
«Он сделал своё дело. Я с самого начала знал, что так будет — говорил, что у Кроуфорда будет преимущество. И он безоговорочно побил Канело.
Что меня впечатлило больше всего? Я думал о том, что у команды Кроуфорда был план, они действительно сосредоточилась на нём в подготовке… и хорошо реализовали его. Хотя были раунды, где Кроуфорду приходилось импровизировать, и он это делал», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу iFL TV.
