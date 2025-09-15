«Надеюсь, бой состоится». Топурия сообщил, что жаждет провести поединок с Кроуфордом

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, что хочет перейти в бокс и жаждет провести поединок с 37-летним абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.

«[Боксировать] это то, чем я хочу заниматься, и не думаю, что [Дана] откажет мне в помощи в осуществлении моей мечты. Уверен, что смогу заручиться его поддержкой. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы убедить его, но я уверен, что всё получится. Надеюсь, что бой с Теренсом состоится. Обязательно сяду и поговорю с Даной об этом», — передаёт слова Топурии журналист Альваро Кольменеро на своей странице в социальной сети Х.