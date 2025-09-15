Скидки
Мераб Двалишвили раскрыл свои ближайшие планы, потроллив Петра Яна

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили намекнул, что после поединка с американцем Кори Сэндхагеном, который состоится на турнире UFC 320, хочет провести реванш с россиянином Петром Яном 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«UFC 320 и UFC 322», — подписал Двалишвили фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Двалишвили

Представитель Грузии дебютировал как профессиональный боец ММА в 2013 году, а с 2017-го он начал выступать в UFC.

Первые два поединка в престижнейшей организации мира Двалишвили проиграл, после чего вышел на победную серию из 13 боёв. В его активе есть победы над такими бойцами, как Джон Додсон, Жозе Альдо, Пётр Ян, Генри Сехудо, Шон О’Мэлли и Умар Нурмагомедов.

