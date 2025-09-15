Скидки
Бокс/ММА

Рой Джонс: был бы рад, если бы Кроуфорд завершил карьеру

Комментарии

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Рой Джонс-младший считает, что соотечественник Теренс Кроуфорд должен завершить карьеру после победы над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Кроуфорд вправе делать всё, что захочет. Он доминировал на протяжении долгого времени. Так что он может делать всё, что пожелает. Буду рад, если он завершит карьеру. Любому было бы тяжело превзойти его достижения», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

