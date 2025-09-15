Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинского боксёра приговорили к 20 годам тюрьмы

Украинского боксёра приговорили к 20 годам тюрьмы
Комментарии

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военнослужащего, а также бывшего чемпиона Украины по боксу и мира по кикбоксингу Андрея Приходько за участие в террористической организации. Об этом информирует ТАСС.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Приходько 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пять лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей», — приводит слова судью ТАСС.

На профессиональном уровне Приходько выступал 15 лет. В чемпионате Украины по боксу он принял участие в 2016 году, где завоевал золото в весовой категории до 75 кг.

Материалы по теме
Любительский бокс не умрёт никогда. Но ему нужны большие перемены
Любительский бокс не умрёт никогда. Но ему нужны большие перемены
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android