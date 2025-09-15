Украинского боксёра приговорили к 20 годам тюрьмы

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военнослужащего, а также бывшего чемпиона Украины по боксу и мира по кикбоксингу Андрея Приходько за участие в террористической организации. Об этом информирует ТАСС.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Приходько 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пять лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей», — приводит слова судью ТАСС.

На профессиональном уровне Приходько выступал 15 лет. В чемпионате Украины по боксу он принял участие в 2016 году, где завоевал золото в весовой категории до 75 кг.