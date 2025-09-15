Ал Сиеста: Канело уже предсказуемый, и на нём большой километраж. Но Кроуфорд — гений

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста подвёл итоги боя между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Результат боя меня не удивил. Кроуфорд — просто красавец! Уровень его мышления, смекалки, боксёрских навыков просто на невероятной высоте. Он — гений! Я ставлю его на тот же пьедестал, что и Александра Усика. Это человек, который, будучи меньше по размерам, обезглавил весь дивизион. Сейчас то же самое сделал Кроуфорд. Да, Канело уже предсказуемый и читаемый, на нём уже большой километраж, несмотря на тот факт, что он моложе Теренса. Кроуфорд — величайший боксёр современности вместе с Усиком», — сказал Ал Сиеста в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.