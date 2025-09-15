Скидки
Анонсирован следующий бой Умара Саламова

31-летний действующий чемпион по версии WBO International в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов проведёт следующий поединок против Юрия Кашинского (22-2, КО 19) 10 октября в Грозном (Чеченская республика). Об этом информируют организаторы вечера профессионального бокса «Ахмат-Ozon»

В своём профессиональном рекорде Саламов имеет 31 победу, 23 из которых были одержаны досрочно, и два поражения. Является бывшим чемпионом мира по версии IBO, а также чемпионом Северной Америки по версии IBF North American в полутяжёлом весе.

В последнем бою, который состоялся 29 августа, Саламов победил соотечественника Дмитрия Иванова нокаутом в первом раунде в Казани (республика Татарстан).

