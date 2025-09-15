Адесанья: Кроуфорд показал, почему является лучшим прямо сейчас

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Хорошая работа. Большинство людей ни черта не знают о боксе, но Теренс Кроуфорд знает. Великолепный поединок. То, что я предполагал, произошло. Умный бокс побил тактику Канело. Кроуфорд танцевал вокруг него, делая свою работу.

Мне нравится Кроуфорд. Он дерется чисто. Почти не совершает ошибок. И понимает сладкую науку бокса. Он показал, почему является лучшим прямо сейчас», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

