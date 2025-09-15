Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Адесанья: Кроуфорд показал, почему является лучшим прямо сейчас

Адесанья: Кроуфорд показал, почему является лучшим прямо сейчас
Комментарии

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Хорошая работа. Большинство людей ни черта не знают о боксе, но Теренс Кроуфорд знает. Великолепный поединок. То, что я предполагал, произошло. Умный бокс побил тактику Канело. Кроуфорд танцевал вокруг него, делая свою работу.

Мне нравится Кроуфорд. Он дерется чисто. Почти не совершает ошибок. И понимает сладкую науку бокса. Он показал, почему является лучшим прямо сейчас», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Материалы по теме
Сауль Альварес опубликовал пост после поражения от Теренса Кроуфорда

Главные победы в карьере Теренса Кроуфорда

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android