Бокс/ММА

«Дима бы разобрался бы с ним». Тренер Бивола — о потенциальном поединке с Кроуфордом

«Дима бы разобрался бы с ним». Тренер Бивола — о потенциальном поединке с Кроуфордом
Геннадий Машьянов, являющийся тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, допустил организацию поединка с непобеждённым абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.

«Это возможно. Но это зависит не от Бивола или Кроуфорда, а от людей, организующих бои. Если захотят – организуют. Дима бы разобрался с тем Теренсом, которого мы увидели в бою с Саулем Альваресом», — приводит слова Машьянова портал MMA.Metaratings.

В воскресенье, 14 сентября, Теренс подрался с именитым мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) и сохранил статус непобеждённого боксёра.

