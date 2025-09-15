Скидки
Рой Джонс оценил выступление Кроуфорда в бою с Канело

Комментарии

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Рой Джонс-младший прокомментировал победу соотечественника Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Кроуфорд принял бой в центре ринга, заставил Канело выпустить пар в начале боя, прибавил в заключительных раундах и перебоксировал. Очень умный бой, Кроуфорд не застаивался перед Канело и заставил его делать в ринге то, что ему не нравится.

Удивило меня выступление Кроуфорда? Нисколько. Если вы смотрели бой [Канело] с Эрисланди Ларой… Кроуфорд ни разу не перешёл в правшу, ведь Эрисланди Лара доставил много проблем, потому что пользовался рингом как левша», — сказал Джонс в интервью The Ring.

Сауль Альварес опубликовал пост после поражения от Теренса Кроуфорда
