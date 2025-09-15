Волкановски ответил, даст ли реванш Лопесу после победы Диего нокаутом над Силвой

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски ответил, даст ли реванш Диего Лопесу после победы бразильца над соотечественником Жаном Силвой 14 сентября.

«Что дальше? Многие спрашивают меня, кто следующий. Я думаю, что в UFC ждали, что произойдёт в бою Жана Силвы и Диего. Я знаю, что Лерон Мёрфи, очевидно, из тех парней, кто одержал крупную победу нокаутом над [Аароном] Пико. Я, очевидно, уже сказал ему: «Эй, увидимся на ринге позже». Но тогда мы будем ждать. Так что, я полагаю, мы ждали, чтобы посмотреть, что произойдёт с этим боем, но теперь я не знаю.

Диего получит матч-реванш? Такая сумасшедшая победа, снова дикий стиль, он делает то, что и всегда, и я знаю, что UFC его просто обожает. Будут ли они настаивать на нём — посмотрим. Но в любом случае вы, ребята, меня знаете. Кто бы это ни был, я приму бой. Очевидно, я только что дрался с Диего, есть ли смысл сразу же провести реванш? Но вы никогда не знаете, чего хочет UFC. Я поговорю с ними. Но, думаю, мой следующий поединок случится в декабре, а обо всём остальном UFC сообщит вам», — сказал Волкановски в видеоролике на своём YouTube-канале.