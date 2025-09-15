Видео: Дмитрий Бивол показал, как набирает форму после операции на спине

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором показал подписчикам, как восстанавливает физическую форму после перенесённой операции на спине.

Боксёр выложил видео, на котором выполняет специальные восстановительные упражнения.

«Восстановление идет по плану: занимаюсь ЛФК и ввожу упражнения на гибкость», — написал Бивол.

Бивол перенёс операцию 9 августа, уточнив, что восстановление может занять от шести до восьми недель.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.