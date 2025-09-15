«Этого он и добивается». Боб Арум объяснил, зачем Уайт хочет изменить закон Мохаммеда Али

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что глава UFC Дана Уайт, который начинает активно осваивать индустрию профессионального бокса, своим намерением внести изменения в закон Мохаммеда Али хочет подорвать переговорную силу боксёров.

«Я думаю, именно это он и добивается, а закон Али работал очень хорошо, и благодаря ему гонорары в боксе выросли до беспрецедентного уровня. Это справедливо. Бойцы рискуют жизнью и здоровьем каждый раз, выходя на ринг, и они должны получать компенсацию, а не как бойцы UFC, которые дерутся за копейки. Если бы это произошло с боксом, это стало бы трагедией», — сказал Арум в интервью Fight Hub TV.

Закон Мохаммеда Али направлен на защиту прав спортсменов в профессиональном боксе. Он устанавливает правила, запрещающие совмещение функций менеджера (представителя спортсмена) и промоутера (организатора боёв), а также требует полной прозрачности финансовых условий контрактов, что должно сделать отрасль более справедливой.

Ранее Уайт неоднократно заявлял, что современный бокс «разрушен» и его намерение — спасти данную индустрию.