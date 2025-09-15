«Дайте мне начать убивать». Майкл Пейдж рассказал о больших планах на турнир UFC в Лондоне

Британский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Майкл Пейдж заявил о намерении принять участие в главном бою вечера на турнире UFC London в марте следующего года, где рассчитывает подраться с победителем противостояния Карлос Пратес — Леон Эдвардс, которые встретятся 15 ноября на UFC 322.

«Я тоже просил об этом бое. Я бы предпочёл, чтобы это был Леон, я всегда об этом говорил. UFC всегда возвращается в Великобританию в марте, поэтому я собираюсь провести ещё один бой до конца этого года.

На самом деле я просто просил дать мне ещё одного непобеждённого бойца, потому что я чувствую что-то вроде: «Дайте мне начать убивать». У Майкла Моралеса вроде 18-0», — сказал Пейдж во время пресс-дня Total Kombat.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на UFC 319, Пейдж победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул американца Джареда Каннонье.