Бахрам Муртазалиев ответил на вопрос о вероятности его боя с Теренсом Кроуфордом

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу Теренса Кроуфорда над Саулем «Канело» Альваресом в титульном поединке во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также оценил вероятность собственного боя с американцем.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Канело сам виноват в поражении — он действовал слишком однообразно и в основном работал одиночными ударами. С таким боксёром, как Кроуфорд, такой подход не приносит результата. Сказать, что Кроуфорд сводил в школу, — это слишком громко, но он выиграл уверенно и, как мне показалось, без особых усилий. Величайшим я бы его не назвал, но, безусловно, это был хороший бой двух отличных боксёров. Просто я ожидал от этого противостояния большего.

Бой с Кроуфордом? Мне, конечно, это интересно, но думаю, что никто такой бой не организует, да и Кроуфорду он не нужен. Как говорится, поживём‑увидим! В этой жизни часто происходят чудеса», — сказал Муртазалиев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, после победы над Альваресом Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях: первом полусреднем, полусреднем и втором среднем весе. Это первый случай в эпоху четырёх поясов, когда одному спортсмену удалось достичь такого результата.

